ونشر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، نتيجة مسحات الكشف عن فيروس كورونا من يوم 11 وحتى 17 يناير الجاري.
وأشارت رابطة البريميرليج إلى أنه تم عمل 3,115 تحليلًا للكشف عن فيروس كورونا للاعبي والأطقم الفنية الفرق المشاركة في الدوري الإنجليزي، جاءت جميعها سلبية، باستثناء 16 مسحة جاءت إيجابية.
وكانت رابطة البريميرليج أعلنت عن اكتشاف 36 حالة إصابة بالفيروس في المسحة الماضية.
جدير بالذكر أن محمود حسن تريزيجيه جناح نادي أستون فيلا، قد أعلن إصابته الأسبوع الماضي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.