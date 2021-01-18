16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، عن اكتشاف 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الفرق المشاركة في المسابقة.

ونشر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، نتيجة مسحات الكشف عن فيروس كورونا من يوم 11 وحتى 17 يناير الجاري.

وأشارت رابطة البريميرليج إلى أنه تم عمل 3,115 تحليلًا للكشف عن فيروس كورونا للاعبي والأطقم الفنية الفرق المشاركة في الدوري الإنجليزي، جاءت جميعها سلبية، باستثناء 16 مسحة جاءت إيجابية.

وكانت رابطة البريميرليج أعلنت عن اكتشاف 36 حالة إصابة بالفيروس في المسحة الماضية.

جدير بالذكر أن محمود حسن تريزيجيه جناح نادي أستون فيلا، قد أعلن إصابته الأسبوع الماضي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".