ماذا يفعل الأهلي في غياب الشناوي ؟

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم قرار بإيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وذلك بعد سلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه ضد البنك الأهلي.

وبات الأهلي مضطراً للإعتماد على الحارس البديل علي لطفي وهو الذي دئماً ما يشارك الوقت الذي يغيب فيه الشناوي بداعي الأيقاف أو الإصابات.

وأفتقد الأهلي لخدمات الشناوي الموسم الماضي في ثلاثة مباريات ضد إنبي وبيراميدز وطلائع الجيش وحقق الأحمر الفوز في مباراتين وتعا\دل سلبياً مع بيراميدز في الوقت الذي غاب فيه الشناوي أيضاً عن مباراتي تليفونات بني سويف والترسانة ونجح الأهلي في الفوز بهما أيضاً.