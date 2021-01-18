نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يخطط لضم نجم توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعمل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على قدم وساق من أجل التعاقد مع صانع ألعاب فريق توتنهام هوتسبير ديلي ألي، خلال سوق الإنتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً للمعلومات الواردة من الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن باريس سان جيرمان يستعد لمحاولة مرة أخرى هذا الأسبوع، للتعاقد مع صاحب الـ24 عاماً.

وأضاف المصدر أن ديلي ألي حريص جداً على الرحيل والإنضمام الى باريس سان جيرمان، ولكن مستقبله بيد رئيس النادي دانييل ليفي الذي لا ينوي التخلي عنه.