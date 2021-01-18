سيطر المنتخب الأيسلندى على مجريات الشوط واتسم أداء لاعبيه بالقوة والسرعات العالية مستغلين الثغرات فى صفوف المنتخب المغربى، وحصل اسلام علاوى لاعب المنتخب المغربى على كارت احمر لتعمده الخشونة.
ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة التى تضم البرتغال والجزائر، وضمن المنتخب البرتغالى التأهل إلى الدور الرئيسى للبطولة بعد تحقيق العلامة الكاملة بعد الفوز على أيسلندا والمغرب والجزائر ، بينما تجمد رصيد الجزائر عند نقطتين من الفوز على المغرب والهزيمة من أيسلندا والبرتغال، وهو نفس رصيد أيسلندا بينما يتذيل المغرب المجموعة بلا رصيد من النقاط.
كما تأهلت منتخبات سلوفينيا وبيلاروسيا والاتحاد الروسي إلى الدور الرئيسي بجانب منتخبات مصر والسويد ومقدونيا الشمالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشوط الأول.. أيسلندا تتقدم على المغرب 15-10 في مونديال اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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