مدير مونديال اليد : حكم مباراة مصر والسويد غير عادل ودون المستوى

أكد خالد فتحي نائب مدير مونديال العالم لليد أن المنتخب المصري قدم مباراة كبيرة أمام السويد مشددا على أن التحكيم لم يكن على المستوي نهائيا.
وقال فتحي فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "قرارات الحكم كانت غير عادلة على الإطلاق والحكم لم يكن على مستوي البطولة والاتحاد المصري اتخذ اجراءات ضد الحكم وكان هناك ظلم واضح".
وأضاف: "المنتخب الوطني لم يستطع خوض فترة إعداد كافية قبل المونديال بسبب ظروف كورونا ولم يكن هناك مباريات ودية قبل البطولة".
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