الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتعادل مع نيوكاسل سلبًيا في الشوط الأول

تعادل فريق ارسنال مع نظيره نيوكاسل يونايتد، سلبيًا بدون أهداف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.
ارسنال كان متسيدًا بالكامل على أحداث الشوط الأول، وسط تكتل دفاعي من لاعبي نيوكاسل يونايتد، وجاءت أخطر فرص المباراة عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 15، لكن دارلو حارس نيوكاسل تصدى لتسديدته ببراعة.أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق ارسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، في الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل ارسنال كالآتي:
في حراسة المرمى: لينو
خط الدفاع: سيدريك - ديفيد لويز - هولدينج - تيرني
خط الوسط: بارتي - تشاكا - ساكا - سيث روي
خط الهجوم: أوباميانج - ألكسندر لاكازيت
ويتواجد المصري الدولي محمد النني على مقاعد البدلاء لفريق ارسنال في مباراة اليوم.
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