نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المريخ يدعم صفوفه بضم ناشئ المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤلي التعاقدات بنادي المريخ البورسعيدي في ضم أكرم إبراهيم لاعب ناشئين المصري ، والذي وقع على عقد مدته موسمين .

هذا ويلعب " إبراهيم " ضمن فريق 2000 ، وقد سبق إعارته لصفوف الرباط و الأنوار خلال الموسم الماضي ، وساهم في صعود الفريق من القسم الرابع للقسم الثالث .

يذكر أن فريق المريخ يلعب ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم محافظات القاهرة و بورسعيد و الإسماعيلية و السويس و دمياط و المنوفية ، بدوري القسم الثاني .