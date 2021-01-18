نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يكافئ وليد سليمان بعد تألقه مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تمديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة وبقائه ضمن صفوف فريقه.

ويدرس المارد الأحمر، تمديد عقد وليد سليمان مهاجم الفريق موسمًا إضافيًا، بتوصية من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

جاء ذلك بعدما أشاد المدير الفني بقدرات اللاعب وإمكانياته في صناعة الفارق للفريق، وهو ما ظهر خلال المباريات السابقة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد وليد سليمان مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل بعدما قام اللاعب بالتجديد مع النادي الأهلي لمدة موسمين قبل انطلاق الموسم الجاري.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن لجنة تخطيط الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح تناقش قرار تمديد عقد وليد سليمان في نهاية الموسم على أن يتم اتخاذ القرار الرسمي بعد نهاية الموسم الجاري بعد الحديث مع الجهاز الفني على احتياجات الفريق في المرحلة المقبلة.