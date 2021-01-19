فتحي: جارسيا طبق تدوير لاعبي منتخب مصر لليد بشكل خاطئ

أكد خالد فتحي نائب مدير بطولة مونديال العالم لليد أن المنتخب المصري يجب عليه الفوز فى الثلاث مباريات القادمة فى الدور الرئيسي لكي يتأهل. وقال فتحي فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "السويد أقوي من روسيا وبيلاروسيا وسلوفينيا ومن السهل أن يفوز المنتخب الوطني بهذه المباريات لكي نتأهل ويحتاج ذلك لتركيز شديد من جميع اللاعبين". وأضاف: "مدرب المنتخب الوطني فشل فى عملية تدوير اللاعبين ما أدي إلى إجهاد معظم لاعبي الفراعنة فى الشوط الثاني".

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