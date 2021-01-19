شادي محمد: محمد الشناوي أخطأ فى واقعة الحكم ويستحق العقوبة

أكد شادي محمد نجم الاهلى السابق أن محمد الشناوي حارس فريق الأحمر أخطأ بسبب في واقعة حكم مباراة البنك الأهلى التى انتهت بالتعادل السلبي. وقال شادي فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الشناوي أخطأ لكن يجب أن تكون هناك قرارات مماثلة فى جميع الأندية وحارس الأهلى يستحق العقوبة". وأضاف: "يجب على اتحاد الكرة أن يطبق القرارات بصرامة بين جميع لاعبي الأندية خلال الفترة المقبلة".

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