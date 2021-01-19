خاص| بعد رغبة مختار مختار في الرحيل.. من هو الأقرب لتدريب الإنتاج الحربي؟

طالب مختار مختار، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، بالرحيل عن قيادة الفريق عقب شعوره بانتهاء مشواره مع الفريق عند هذا الحد؛ بعد أن أمضى 5 سنوات في تدريب الفريق.

وعلم "دوت الخليج"، أن حمادة صدقي، المدير الفني السابق لنادي سموحة، بات قريبًا من تولي القيادة الفنية لنادي الإنتاج الحربي؛ عقب رحيل مختار مختار بشكل رسمي عن صفوف الفريق. وطالب حمادة صدقي، مدة زمنية لدراسة الموقف جيدًا قبل الموافقة على تولي قيادة نادي الإنتاج الحربي. ويمتلك حمادة صدقي خبرات فنية كبيرة حيث تمكن من قيادة بعض الأندية وتحقيق بعض النتائج الإيجابية وكان آخرها نادي سموحة.

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