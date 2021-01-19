أكد شادي محمد نجم الأهلى السابق أن الهدف الذي سجله الأحمر فى شباك البنك الأهلى صحيحا مشددا على أن الحكم أخطأ فى إلغائه.
وقال شادي فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الحكم وقع فى كارثة بعد عودته إلى تقنية الفيديو ثم ألغى الهدف من وجهة نظري هدف أيمن أشرف صحيح ولا كان يجب إلغاؤه على الإطلاق".
وأضاف: "تعلمت فى الأهلى عدم إلقاء الخسارة أو التعادل على شماعة التحكيم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شادي محمد: هدف الأهلي صحيح.. وتعلمت عدم إلقاء الخسارة على شماعة التحكيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.