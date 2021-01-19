شادي محمد: هدف الأهلي صحيح.. وتعلمت عدم إلقاء الخسارة على شماعة التحكيم

أكد شادي محمد نجم الأهلى السابق أن الهدف الذي سجله الأحمر فى شباك البنك الأهلى صحيحا مشددا على أن الحكم أخطأ فى إلغائه.

وقال شادي فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الحكم وقع فى كارثة بعد عودته إلى تقنية الفيديو ثم ألغى الهدف من وجهة نظري هدف أيمن أشرف صحيح ولا كان يجب إلغاؤه على الإطلاق".

وأضاف: "تعلمت فى الأهلى عدم إلقاء الخسارة أو التعادل على شماعة التحكيم".