الأهلي يدرس تقديم شكوى ضد اتحاد الكرة فى الفيفا.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مسؤولي النادي الأهلى يدرسون بجدية شكوي اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وقال فاروق فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "النادى الأهلى يتجه لشكوى اللجنة الثلاثية للفيفا بسبب إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات وتغريمه ماليا ومسؤولو الأحمر يرون أن اللجنة الثلاثية لم تتخذ أى عقوبات ضد رمضان صبحي عندما بدر منه نفس الأمر فى إحدى مباريات بيراميدز هذا الموسم".
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