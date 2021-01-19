مناقشة آخر استعدادات نادي شباب الجيل
ناقش الأمين العام المساعد الأستاذ علي باري جرب، الثلاثاء مع عدد من أعضاء ومسؤولي نادي شباب الجيل لكرة القدم مستوى تحضيرات فريق نادي شباب الجيل استعداداً للمشاركة في الدوري الشتوي الرابع الذي ينظمة نادي وحدة صنعاء.
وفي اللقاء رحب الأمين العام المساعد بالجميع وناقش جميع جوانب الاستعدادات للبطولة، مؤكداً اتخاذ كافة الاستعدادات لخوض المنافسة والتدريبات المكثفة التي يتلقاها اللاعبين والجهود التي تبذلها إدارة النادي ليظهر بالمظهر المأمول والمستوى العالي.
وحث اللقاء اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ الدوري الشتوي والظهور بالمظهر الجيد في المباراة لتحقيق نتائج ايجابيه تشرف النادي.
وأكد اللقاء ان إدارة مجلس النادي تبذل جهداً في تقديم الدعم والعون للاعبين من خلال تذليل الصعوبات والعراقيل التي تقف امامهم لتقديم مستوى جيد لان هذه المباراة مهمة.
وشدد اللقاء على قطع الصلة التي تربط اللاعبين في تناول القات والسهر وكل ماله ضرر، كما أنه يؤثر تأثيرا فعليا على لياقه اللاعب.. مؤكداً على أهمية أخذ حصص التدريبات الرياضية بانتظام تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكابتن عادل التام.
وأشار اللقاء إلى أن الفريق واللاعبين لن يواجهوا أي صعوبات وعراقيل خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن إدارة النادي وجماهيره ينتظرون منهم أداءً يشرف الكرة اليمنية.
حضر اللقاء المشرف الرياضي للنادي الكابتن جمال شمسان، والكابتن عادل التام مدرب الفريق الاول، والكابتن علي حكمي مدرب الحراس.
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