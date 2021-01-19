أكد أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي أن الفريق يواجه سوء توفيق كبير رغم مجهود الجهاز الفني واللاعبين في المباريات.
وقال عامر في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "دوت الخليج" إلى أن مختار مختار اعتذر عن عدم الاستمرار مع الإنتاج الحربي في القيادة الفنية للفريق.
و|أوضح عامر أنه سيُبلغ اتحاد الكرة بأن الإنتاج الحربي وجه الشكر إلى مختار مختار حتى تكون لديه فرصة قيادة فريق اخر إذا أراد.
وأضاف أن حمادة صدقي سيخلف مختار مختار في القيادة الفنية للفريق بنسبة كبيرة جدا بعد الانتهاء من كافة التفاصيل.
وأشار إلى أن الإنتاج قد يتعاقد مع لاعب أو اثنين في الانتقالات الشتوية الحالية محمد إبراهيم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هو اعتذر بس هنديله فرصة للتدريب.. نادي الإنتاج الحربي يعلن خليفة مختار مختار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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