محمد يوسف: فوجئت بقرار موسيماني.. والتعادل أمام الأهلي مجهود اللاعبين

أكد محمد يوسف المدير الفني لنادي البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز، أن التعادل أمام النادي الأهلي جاء نتيجة مجهود اللاعبين . وقال محمد يوسف خلال لقائه بفضائية " النهار"، أعلم دائما أن الأهلي يفضل اللعب علي المساحات، لذلك كان اختياري ملعب المكس الذي ساعدني علي تطبيق طريقة لعبي أمام الأهلي ". وتابع محمد يوسف: "الأهلي فريق كبير ومشواره ما زال طويلا في بطولة الدوري، ونقطة التعادل جاءت بفضل الله ثم مجهود اللاعبين الذين يستحقون أكثر من ذلك واختتم تصريحاته: "كنت أتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بـ والتر بواليا أو محمد شريف في خط الهجوم، لكني فوجئت بقرار موسيماني بالبدء بوليد سليمان".

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