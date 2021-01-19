قال ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، إن قرار مشاركة وليد سليمان، نجم النادي الأهلي، أمام البنك الأهلي بعد إصابته؛ خطأ كبير.
وأضاف ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إن بيتسو موسيماني وقع في عدة أخطاء ساعدت البنك الأهلي على تنفيذ خطته، موضحا أن الأهلي واجه حظا عاثرا خلال اللقاء.
ويرى ضياء السيد أن هدف الأهلي الملغى، كان صحيحا، وإن حكم الـ VAR أخطأ في عدم احتسابه، مضيفا أن حكم اللقاء قدم مباراة جيدة ولا يستحق النقد اللاذع الذي يتعرض له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضياء السيد: هدف الأهلي أمام البنك الأهلي صحيح.. وحكم اللقاء لا يستحق النقد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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