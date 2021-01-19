ضياء السيد: هدف الأهلي أمام البنك الأهلي صحيح.. وحكم اللقاء لا يستحق النقد

قال ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، إن قرار مشاركة وليد سليمان، نجم النادي الأهلي، أمام البنك الأهلي بعد إصابته؛ خطأ كبير.

وأضاف ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إن بيتسو موسيماني وقع في عدة أخطاء ساعدت البنك الأهلي على تنفيذ خطته، موضحا أن الأهلي واجه حظا عاثرا خلال اللقاء.

ويرى ضياء السيد أن هدف الأهلي الملغى، كان صحيحا، وإن حكم الـ VAR أخطأ في عدم احتسابه، مضيفا أن حكم اللقاء قدم مباراة جيدة ولا يستحق النقد اللاذع الذي يتعرض له.