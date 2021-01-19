الزمالك: أغلقنا ملف رحيل مصطفى محمد إلى سانت إتيان

أكد عصام سالم المتحدث باسم الزمالك، أن تألق إمام عاشور؛ لا يلغي دور فرجاني ساسي في الفريق.

وأضاف سالم في مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر: "الزمالك أغلق ملف رحيل مصطفي محمد لسانت اتيان الفرنسي نهائيا".

وكشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق الذين خضعوا لمسحات بالأمس للكشف عن فيروس كورونا المستجد؛ استعدادا للقاء الجونة المقرر له اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشار الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض إلى سلبية مسحة جميع اللاعبين بعد مسحة الأمس، ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق، استعدادا للقاء الجونة.

وفي سياق آخر يواصل محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق المصاب بكورونا عزله المنزلي وخضوعه لبروتوكول العلاج الطبي في الفترة الحالية.