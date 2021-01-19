نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الشناوي.. الأهلي يدرس شكوى اللجنة الثلاثية للاتحاد الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد فاروق أن إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب تدرس بجدية شكوى اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال فاروق فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "النادى الأهلى يتجه لشكوي اللجنة الثلاثية للفيفا بسبب إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات وتغريمه ماليا ومسؤولو الأحمر يروا أن اللجنة الثلاثية لم تتخذ أى عقوبات علر رمضان صبحي عندما بدر منه نفس الأمر فى إحدى مباريات بيراميدز هذا الموسم".

وتعادل الأهلي سلبا مع البنك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المكس بالأسكندرية في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز