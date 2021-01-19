الرياضة

إبراهيموفيتش يقود ميلان للفوز على كالياري

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أحمد جودة - القاهرة - قاد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش فريق ميلان للفوز على مضيفه كالياري (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، في الجولة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز إبرا هدفي "الروسونيري"، في الدقيقتين (7 من ضربة جزاء، و53) من زمن اللقاء.

وحقق ميلان بذلك انتصاره الثاني على التوالي، وانفرد بصدارة الدوري، برصيد 43 نقطة، مبتعدا بفارق 3 نقاط عن جاره ووصيفه إنتر ميلان.

بينما توقف رصيد كالياري عن 14 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر على سلم تريب الدوري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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