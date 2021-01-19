نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مصرى يدير مباراة الجزائر وليبيا فى تصفيات أمم أفريقيا للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدار طاقم التحكيم المصرى بقيادة ابراهيم نور الدين حكم الساحة وكلا من هانى عبد الفتاح ، أحمد حسام طه حكام مساعدين والحكم الرابع شاهندة المغربى مباراة الجزائر وليبيا ضمن تصفيات أمم أفريقيا للشباب .

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الجزائرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

وبدأت التصفيات على الملاعب الجزائرية منذ 15 يناير الحالى وتستمر حتى 29 يناير وهى المؤهلة لكان 2021 بالمغرب .

وأشادت وسائل الإعلام التى تتابع البطولة بأداء طاقم التحكيم المصرى .

ومن المقرر أن يشارك فى التصفيات أيضاً الحكم الدولى المصرى أمين عمر المتواجد فى الجزائر حالياً .