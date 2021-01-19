الرياضة

طاقم تحكيم مصرى يدير مباراة الجزائر وليبيا فى تصفيات أمم أفريقيا للشباب

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أحمد جودة - القاهرة - أدار طاقم التحكيم المصرى بقيادة ابراهيم نور الدين حكم الساحة  وكلا من هانى عبد الفتاح ، أحمد حسام طه حكام مساعدين والحكم الرابع شاهندة المغربى  مباراة الجزائر وليبيا ضمن تصفيات أمم أفريقيا للشباب .

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الجزائرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين . 

وبدأت التصفيات على الملاعب الجزائرية منذ 15 يناير الحالى وتستمر حتى 29 يناير وهى المؤهلة لكان 2021 بالمغرب .

وأشادت وسائل الإعلام التى تتابع البطولة بأداء طاقم التحكيم المصرى . 

 

ومن المقرر أن يشارك فى التصفيات أيضاً الحكم الدولى المصرى أمين عمر المتواجد فى الجزائر حالياً .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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