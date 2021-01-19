سمير عثمان: إيقاف محمد الشناوي هزار وتهريج

قال سمير عثمان الحكم الدولي السابق، إن قرار اتحاد الكرة بشأن إيقاف محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي 4 مباريات، وتغريمه ماليا، علي خلفية مشادته مع حكم مباراة فريقه امام البنك الاهلي، "هزار وتهريج" .

وأضاف عثمان خلال تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة"، على فضائية أون تايم سبورتس 2 : الشناوى أخطأ ويجب معاقبته الا ان التسلسل القانوني للأحداث غريب للغاية ويثير حالة مريبه لانه لا يجوز الضغط علي الحكم لكتابة تقرير موجه.

وأكمل : ليس قانوني أن يتم إدراج في تقرير الحكم واقعة كان طرفا فيها ومررها خلال المباراة ، الحالة الوحيده الذي يتم فيها الرجوع الي الكاميرات هو ان الحكم لم يَرَ الواقعة، وفي حالة الشناوي؛ كان الحكم طرفا في الواقعة .

وأردف: مرر الحكم الواقعة دون انذار او بطاقة حمراء خلال احداث اللقاء، وبالتالي لا يجوز أن تكتب في التقرير .