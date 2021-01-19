قائد يد الأهلي السابق: منتخبنا قدم أداء رجوليًا أمام السويد.. وأخطاء الحكام لم تؤثر على النتيجة

قال محمد إبراهيم، قائد يد الأهلي السابق، إن منتخبنا الوطني قدم أداء رجوليا في مباراته أمام السويد والتي فاز بها الأخير بمونديال اليد.
وأضاف محمد إبراهيم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :"منتخب مصر لم يكن يحتفظ بالكرة كثيرا أمام السويد، كما أن المنافس استغل النقص العددي للاعبينا والإرهاق الذي أصاب نجوم الفراعنة".
ويري محمد إبراهيم، أن أخطاء الطاقم التحكيمي، لم تؤثر على نتيجة اللقاء، ولم يكن هناك داع لتقديم اعتراض من جانبنا، عقب انتهاء المباراة.
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