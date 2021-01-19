نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي ونهاية الجولة 18 فريق ميلان في صدارة الترتيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الثامنة عشر وقد حافظ الفريق العريق ميلان علي الصدارة في الترتيب الخاص بالدوري وذلك بعد فوزه في مباريات الإيطالي والذي فاز أما المستضيف كالياري وكانت النتيجة الخاصة بالمباراة والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل لا شئ في مباراة الدوري الإيطالي والتي كانت تجمع الفريقين بالمباراة التي أقيمت أمس مساء يوم الاثنين وترتب علي هذه المباراة وضع ترتيب هدافي الدوري بعد أحداث المباراة التي كانت علي ملعب ساردينا آرينا وذلك كانت في منافسات الجولة الثامنة عشر والتي كان بها من ضمن المتألقين اللاعب رونالدو وكانت المنافسات الخاصة بالدوري تألق بها أيضاً اللاعب أبراهيمو فيتش والذي قام بتسديد هدفين في إحداث المباراة .

ترتيب الدوري الإيطالي وفريق ميلان الذي تربع علي الصدارة بعد الجولة الثامنة عشر

كان قد أحتل فريق ميلان في أطار ترتيب الدوري الإيطالي والذي حظي برصيد النقاط التي وصلت إلي ثلاثة وأربعون نقطة عن الفريق العريق أنتر ميلان الدوري الإيطالي والذي كان الأخير قد حقق الفوز في القمة الخاصة بالجولة علي فريق يوفين توس والذي كانت نتيجة مباراتهما هدفين مقابل لا شئ والذي كان له دور في ترتيب هدافي الدوري فيما حل الفريق العريق بتاريخه نابولي بترتيبه الثالث في والذي حقق رصيد نقاط خاص به عدده أربعة وثلاثون نقطه وتساوي بذلك مع فريق روما الذي أحتل المرتبة الرابعة وفي الدوري الإيطالي يأتي فريق يوفين توس في الترتيب الخامس والذي كان رصيده ثلاث وثلاثون نقطة والتي كانت حصادها من سبعة عشر جولة ومواجهة وباقي للفريق لقاء تم تأجيله .

ترتيب الفرق من حيث المراكز العشرة المحتلة لكل فريق بصدارته في الترتيب :-

فريق ميلان مبارياته 18 فوز 13 تعادل 4 خساره 1 له 39 عليه 19 الفرق 20 النقاط 43 . فريق ألأنتر مبارياته 18 فوز 12 تعادل 4 خساره 2 له 45 عليه 23 الفرق 22 النقاط 40 . ترتيب هدافي الدوري وفريق نابولي مبارياته 17 فوز11 تعادل 1 خساره 5 له 40 عليه 16 الفرق 24 النقاط 34 . الإيطالي و فريق روما مبارياته 18 فوز 10 تعادل 4 خساره 4 له 37 عليه 29 الفرق 8 النقاط 34 . الإيطالي و فريق يوفين توس مبارياته 17 فوز9 تعادل 6 خساره 2 له 35 عليه 18 الفرق 17 النقاط 33 . فريق أتلاتنا مبارياته 17 فوز 9 تعادل 5 خساره 3 له 40 عليه 22 الفرق 18 النقاط 32 . فريق لاتسيو مبارياته 18 فوز 9 تعادل 4 خساره 5 له 30عليه25 الفرق 5 النقاط 31 . فريق ساس ولو مبارياته 18 فوز8 تعادل 6 خساره 4 له 31 عليه 27 الفرق 4 النقاط 30 . الدوري الإيطالي و فريق هيلاس فيرونا مبارياته 18 فوز7 تعادل 6 خساره 5 له 22 عليه 17 الفرق 5 النقاط 27 . فريق سامبدوريا مبارياته 18 فوز 7 تعادل 2 خساره 9 له 28عليه 29 الفرق -1 النقاط 23 .

ترتيب هدافي الدوري من حيث ترتيب المراكز العشر الأوائل في مباريات الدوري الإيطالي :-

يأتي في المركز الأول اللاعب كريستيانو رونا لدو برصيد 15 هدف .

ترتيب هدافي الدوري يأتي في المركز الثاني اللاعب روم يلو لوكا كو برصيد 12 هدف .

ترتيب هدافي الدوري يأتي في المركز الثالث اللاعب تشيرو إيموبيلي برصيد 12 هدف .

ترتيب الدوري الإيطالي يأتي في المركز الرابع اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش برصيد 12 هدف .

ترتيب هدافي الدوري يأتي في المركز الخامس اللاعب لويس مور ييل برصيد 10 أهداف .

ترتيب هدافي الدوري يأتي في المركز السادس اللاعب جواو بيدرو برصيد 10 أهداف .

ترتيب هدافي الدوري ترتيب الدوري الإيطالي يأتي في المركز السابع اللاعب لورينزو أنسيني برصيد 9 أهداف .

يأتي في المركز الثامن اللاعب أندريا بيلوتي برصيد 9 أهداف .

ترتيب هدافي الدوري يأتي في المركز التاسع لاوتارو مارتيز برصيد 9 أهداف .

ترتيب هدافي الدوري يأتي في المركز العاشر اللاعب اللاعب نزولا برصيد 9 أهداف .

ترتيب الدوري الإيطالي وبالترتيب السابق الذي يخص ترتيب هدافي الدوري يأتي اللاعب المتألق كريستيانو رونا لدو في الصدارة ويتربع في المركز الأول في الترتيب وهو لاعب نجم في فريق يوفين توس والذي يحتل المركز برصيد خمسة عشر هدفاً ومن بعده يأتي التسعة المراكز من ضمن العشرة المراكز الأولي في ترتيب هدافي الدوري .