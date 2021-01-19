بعد نجاته من حادث.. شوبير يوجه رسالة لـ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

علق الكابتن أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق على تعرض طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لحادث سير بسيارته.

وكتب شوبير عبر تويتر "‏الصديق العزيز طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يتعرض لحادث بالأمس بعد الخروج من ملعب المكس من مباراة الأهلي والبنك الأهلي تسبب في تهشم سيارته من الخلف ولكن الحمد لله خرج منها سليما معافى، الف حمدالله على السلامة".

وأنقذت العناية الإلهية طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من الموت بعد التعرض لحادث سير أثناء رجوعه من حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع مضيفه البنك الأهلي .

ونتج عن حادث السير الذي تعرض له عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تهشم السيارة دون أي إصابات لطارق قنديل .