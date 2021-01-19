وكتب شوبير عبر تويتر "الصديق العزيز طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يتعرض لحادث بالأمس بعد الخروج من ملعب المكس من مباراة الأهلي والبنك الأهلي تسبب في تهشم سيارته من الخلف ولكن الحمد لله خرج منها سليما معافى، الف حمدالله على السلامة".
وأنقذت العناية الإلهية طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من الموت بعد التعرض لحادث سير أثناء رجوعه من حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع مضيفه البنك الأهلي .
ونتج عن حادث السير الذي تعرض له عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تهشم السيارة دون أي إصابات لطارق قنديل .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد نجاته من حادث.. شوبير يوجه رسالة لـ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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