نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد يوسف: موسيماني فاجأني وأرضية المكس ساعدتني على فرض أسلوبي أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد يوسف، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن مباراته أمام النادي الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وأكد يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " الأهلي فريق كبير ومشواره لا يزال طويلًا في بطولة الدوري، ونقطة التعادل جاءت بفضل الله ثم مجهود اللاعبين الذين يستحقون أكثر من ذلك".

وتابع، "أعلم دائما أن الأهلي يفضل اللعب على المساحات، لذلك كان اختياري ملعب المكس الذي ساعدني على تطبيق طريقة لعبي أمام الأهلي".

وواصل، "كنت أتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بوالتر بواليا أو محمد شريف في خط الهجوم، لكني فوجئت بقرار موسيماني بالبدء بوليد سليمان".

واستكمل، "قمنا بدراسة الأهلي بشكل جيد وعلمنا أن معظم أهدافه تأتي في الشوط الثاني، والكثير منها في الدقائق الأخيرة، لذلك من الطبيعي أن تتصعب علينا المباراة كلما مر الوقت، لكني كنت أحاول دائما الإغلاق على مفاتيح خطورة الأهلي وعلى رأسها علي معلول".