مصطفى الفرماوي ينتقل إلى نادي المصنعة العماني

نجح مسؤولو نادي المصنعة، أحد فرق دوري المحترفين العماني، في ضم مصطفى الفرماوي، لاعب منتخب مصر الأولمبي، لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم الفرماوي إلى فريق المصنعة العماني، قادما من نادي اتحاد بن قردان التونسي، حيث تم ذلك في حضور وكيله تامر سمارة، ومسؤولو التعاقدات بالنادي العماني.

ويحتل فريق المصنعة، المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري العماني للمحترفين، برصيد 13 نقطة.