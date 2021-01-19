نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتلي الثلاثي محمود عبدالمنعم كهربا جناح الأهلي، وأحمد سمير جناح طلائع الجيش، ورمضان صبحي جناح بيراميدز، قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.

ويريد إمام عاشور مشاركتهم عندما يشارك في مباراة الزمالك والجونة، اليوم الثلاثاء على ملعب بترو سبورت، في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويملك إمام عاشور في رصيده 3 أهداف، متساويًا مع محمد شريف ووالتر بواليا ووليد سليمان لاعبوا الأهلي، بجانب مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة، وحسام حسن مهاجم سموحة، وشادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا، وعمر كمال عبدالواحد لاعب وسط المصري.

ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك والجونة، وهم:

1- محمود عبدالمنعم كهربا - 4 أهداف.

2- أحمد سمير جناح طلائع الجيش - 4 أهداف.

3- رمضان صبحي جناح بيراميدز - 4 أهداف.

4- محمد شريف مهاجم الأهلي - 3 أهداف.

5- والتر بواليا مهاجم الأهلي - 3 أهداف.

6- وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي - 3 أهداف.

7- مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة - 3 أهداف.

8- عمر كمال عبدالواحد لاعب وسط المصري - 3 أهداف.

9- حسام حسن مهاجم سموحة - 3 أهداف.

10- إمام عاشور لاعب وسط الزمالك - 3 أهداف.

11- شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا - 3 أهداف

12- أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا - هدفين.

13- مصطفى محمد مهاجم الزمالك - هدفين.

14- يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك - هدفين.

15- أشرف بن شرقي جناح الزمالك - هدفين.

16- علي معلول ظهير أيسر الأهلي - هدفين.

17- حسين الشحات جناح الأهلي - هدفين.

18- فخر الدين بن يوسف مهاجم الاسماعيلي - هدفين.

19- محمد صادق صانع ألعاب الاسماعيلي - هدفين.

20- عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز - هدفين.