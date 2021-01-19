موعد قرعة كاس العالم للأندية والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - تقام اليوم الثلاثاء فعاليات قرعة كأس العالم للأندية 2020، والتى تم تأجيلها منذ شهر ديسمبر الماضي، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، وللعام الثاني على التوالي تقام البطولة بدولة قطر الفترة ما بين 4 و 11 فبراير المقبل.

وأدي إنسحاب نادي كاب فيردي النيوزيلاندى من بطولة كاس العالم للأندية، إلي تغيير موعد بدء البطولة ليكون 4 فبراير بدلا من 1 فبراير المقبل، وكان سبب إنسحاب الفريق النيوزيلاندي هو عدم قدرتهم علي السفر في الموعد المحدد للبطولة .

الفرق المشاركة في كاس العالم للأندية 2020

بايرن ميونخ – ألمانيا

– ألمانيا النادي الأهلي – مصر

– مصر أولسان هيونداي – كوريا الجنوبية

– كوريا الجنوبية تايجرز – المكسيك

– المكسيك الدحيل – قطر

وفي إنتظار إقامة نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس لتحديد الفريق صاحب المركز السادس بالبطولة وينضم للفرق المشاركة، والذي من المقرر أن يقام بين فريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين .

موعد قرعة كاس العالم للأندية 2020

ستبدأ مراسم قرعة كاس العالم للأندية في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للبطولة

نعرض عليكم القنوات الناقلة لقرعة كاس العالم للأندية 2020، بمشاركة 6 فرق من جميع أنحاء العالم، وسوف تقوم القناة الرسمية للإتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي، وكذلك “اليوتيوب” من خلال البث المباشر.