نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد يوسف تعليقا على هدف الأهلي الملغي: أخطاء الحكام تحدث مع الجميع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، على لقطة هدف أيمن أشرف لاعب الأهلي في شباك فريقه، الذي تم إلغائه في المباراة التي جمعتهما، وتسبب في إحداث الكثير من الجدل.

وقال محمد يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هدف أيمن أشرف لقطة تقديرية للحكم، وأخطاء الحكام تحدث مع الجميع".

وفي سياق آخر، أكد يوسف، "تحدثت مع إدارة البنك الأهلي بأن البداية ستكون صعبة، خاصة في ظل تواجد جهاز فني جديد، ولاعبون جدد لا يعرفون بعضهم، مع ذلك حققنا نتائج ليست سيئة في بدايتنا بالدوري، ونهدف دائما للتحسن".

وتابع، "نهدف للتواجد في الوسط الأول من جدول الدوري مع نهاية الموسم، وأي مباراة أدخلها أسعى للفوز فقط، وهذا ما تعلمته داخل النادي الأهلي".