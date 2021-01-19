نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي، بعد اشتباكه معه عقب انتهاء المباراة.

ويغيب "الشناوي" عن مباريات الأهلي الـ4 المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز وهي كالتالي:-

- الأهلي × المقاولون العرب (الجولة التاسعة) الخميس 21 يناير

- الأهلي × بيراميدز (الجولة العاشرة) الثلاثاء 26 يناير

- الأهلي × سموحة (الجولة الحادية عشر) 16 فبراير

- الأهلي × طلائع الجيش (الجولة الثانية عشر) 28 فبراير.

ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على واحد من الحارسين الاحتياطيين علي لطفي أو مصطفى شوبير لحراسة عرين المارد الأحمر في المباريات التي سيغيب عنها محمد الشناوي.

ويعتلى النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري حاليًا برصيد 17 نقطة بعد تعادله سلبيًأ مع البنك الأهلي في مباراة الجولة الثامنة والتي جمعتهما مساء أمس الأحد.