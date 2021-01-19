انتقد هيثم عرابي مدير التعاقدات الأسبق في الأهلي والمشرف على فريق الكرة بنادي بلقاس - أحد أندية القسم الثالث - اداء الحكام في مباراة الفريق الاول امام منافسه المنصورة في الدور الثاني التمهيدي من بطولة كأس مصر.
وكتب عرابي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : الحمدلله على كل شيء بنلاعب فريق المنصورة العريق في الدور الثاني في كأس مصر الماتش انتهي ١/١ بشهادة الجميع مسيطرين ٩٠ دقيقة.
وأضاف : لعبنا ضربات جزاء وكسبنا والحكم صفر بفوز بلقاس فجاءه حكم الرايه قرر أنه يعيد الضربة الخامسة والمنصوره كسبت ، بشهاده الجميع بلقاس تستحق المباراة.
وأكمل : ظلم بيِّن غير طبيعي انا مشفتش كده في الكوره ، ضيع أداء ومجهود كل اللي موجودين في المنظومة يلا الحمدلله على كل شيء، مفيش عدل فيديو الماتش هدية مني للي ماسكين التحكيم في مصر .
وخرج فريق بلقاس من بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام المنصورة بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيثم عرابي ينتقد لجنة الحكام بعد أزمة مباراة بلقاس والمنصورة بـ كأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.