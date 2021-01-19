ريال مدريد يحسم صفقة بديل راموس

وذكرت صحيفة " ماركا" الإسبانية، أن ديفيد ألابا وقع على اتفاق مبدئي مع نادي ريال مدريد، للانضمام إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر.
وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن ديفيد ألابا وافق على الانضمام إلى ريال مدريد لمدة 4 سنوات، مقابل راتب سنوي يقدر بـ 11 مليون يورو.
كان ريال مدريد دخل في مفاوضات مع ديفيد ألابا خلال الأيام الماضية، تحسبا لرحيل سيرجيو راموس مدافع الفريق، خلال الصيف القادم.
وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.
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