وليد سليمان يجري أشعة جديدة اليوم للاطمئنان على حالته

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن وليد سليمان، لاعب الفريق الأول، حصل على راحة سلبية أمس، الاثنين، بعد الشكوى من آلام عضلية أمس الأول، الأحد، خلال مشاركته في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت على استاد حرس الحدود بالمكس.

وقال طبيب الأهلي إنه فضل منح سليمان راحة سلبية بعد أن أجرى أشعة رنين ثم إجراء أشعة سونار صباح اليوم، الثلاثاء؛ للاطمئنان على حالته بشكل أكبر.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.