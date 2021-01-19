نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلامنجو يكتسح جوياس بثلاثية في الدوري البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلب فريق فلامنجو على مضيفه جوياس بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي أقيمت صباح اليوم ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري البرازيلي.

تقدم فلامنجو عن طريق دي أراسكايتا في الدقيقة 42، قبل أن يضيف غابرييل باربوسا الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل بيدرو الهدف الثالث لفلامنجو.

ورفع فلامنجو رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد جوياس عند 26 نقطة في المركز 18.

وفي مباراة أخرى لحساب المرحلة ذاتها، اكتسح بالميراس ضيفه كورنثيانز 4-0.