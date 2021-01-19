نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات إصابة وليد سليمان في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجري وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة سونار صباح اليوم الثلاثاء للاطمئنان على حالته، بعد أن أجرى أشعة رنين أمس الاثنين.

وكان وليد سليمان اشتكى من آلام عضلية أثناء مشاركته في مباراة البنك الأهلي أول أمس التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتعادل الأهلي سلبا مع البنك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المكس بالأسكندرية في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخميس القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.