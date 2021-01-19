انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد قرعة كاس العالم للأندية بعد قرار الفيفا والقنوات الناقلة .. الأهلي يترقب منافسه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر عشاق ومتابعي رياضة كرة القدم من جماهير النادي الأهلي، موعد قرعة كاس العالم للأندية، التي يشارك فيها النادي الأهلي للمرة السادسة على التوالي، والمقرر إقامتها اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021، بمدينة زيورخ السويسرية في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وتمثل هذه الفترة، حالة ترقب لجماهير النادي الأهلي، خاصة بعدما تمكن المارد الأحمر من اقتناص بطولة دوري أبطال إفريقيا من الزمالك.

موعد قرعة كاس العالم للأندية

وفقًا للقرارات المعلنة من فيفا، فإن فعاليات قرعة كاس العالم للأندية ستبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021، في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة، ومن المقرر نقل الفعاليات على قناة “بي إن الإخبارية”، وقناة الموقع الرسمي للفيفا على شبكة اليوتيوب.

وسيقوم السيد خايمي يارزا، نائب مدير المسابقات في الفيفا بإجراء القرعة، وسيحظى بمساعدة “دييجو بيناجليو”، حارس مرمى المنتخب السويسري السابق، وسيتم خلالها الكشف عن المواجهات التي سيتم عقدها بين الفرق ال6 المشاركة في البطولة، والتي ستتنافس من 4 حتى 11 فبراير لرفع الكأس.

موعد إنطلاق بطولة كاس العالم للأندية

أجرى الفيفا تعديل على موعد إنطلاق بطولة كأس العالم للأندية، والذي من المقرر عقدها هذا العام بدولة قطر، ليصبح الموعد 4 فبراير المقبل، بعدما كان من المقرر عقده بداية فبراير، وتحظى هذه البطولة بمشاركة 6 فرق على رأسها الأهلي، الذي تم تتويجه بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى: