موعد قرعة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة:
الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية:
ويأتي النادي الأهلي على رأس الفرق المشاركة في بطولة مونديال الأندية، باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا، كما ستشهد البطولة أيضا مشاركة أندية، بايرن ميونخ الألماني" بطل أوروبا"، وتيجريس أونال "بطل أمريكا الشمالية والكونكاكاف"، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي "بطل آسيا"، والدحيل القطري "ممثل البلد المستضيف للبطولة".
ومن المقرر أن يكتمل عقد الفرق المشاركة في مونديال الأندية، في أواخر يناير، بعد تحديد ممثل أمريكا الجنوبية، والذي ينحصر بين بالميراس وسانتوس البرازيلين.
منافس الأهلي:
وسيواجه الأهلي أحد فرق (الدحيل القطري - أولسان هيونداي " بطل آسيا" - تيجريس أونال المكسيكي " بطل الكونكاف")، في افتتاح مشواره في بطولة كأس العالم للأندية.
انحساب أوكلاند سيتي:
يذكر أن الفيفا أعلن الجمعة الماضي انسحاب نادي أوكلاند سيتي، بسبب تدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا.
تأجيل انطلاق مونديال الأندية:
كما أعلن الفيفاـ أمس الأول، الأحد، تعديل موعد انطلاق بطولة كاس العالم للأندية ليكون 4 فبراير المقبل بدلا من الأول من فبراير، بعد انحساب أوكلاند سيتي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يترقب.. موعد قرعة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.