ترقب أهلاوي.. الفيفا يجري قرعة كأس العالم للأندية اليوم

ومن المقرر أن يكتمل عقد الفرق المشاركة في مونديال الأندية، في أواخر يناير ، بعد تحديد ممثل أمريكا الجنوبية، والذي ينحصر بين بالميراس وسانتوس البرازيلين.
وسيواجه الأهلي أحد فرق (الدحيل القطري - أولسان هيونداي " بطل آسيا" - تيجريس أونال المكسيكي " بطل الكونكاف")، في افتتاح مشواره في بطولة كأس العالم للأندية.
يذكر أن الفيفا، أعلن الجمعة الماضية، انسحاب نادي أوكلاند سيتي، بسبب تدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا.
كما أعلن الفيفاـ أمس،الأحد، تعديل موعد انطلاق بطولة كاس العالم للأندية ليكون 4 فبراير المقبل بدلا من الأول من فبراير .
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