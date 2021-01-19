وقال مرتجي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون..توفي أخي وصهري، المستشار مدحت مصطفى رفعت؛ متأثرًا بفيروس كورونا اللهم اغفر له وارحمه وعافه، وأعف عنه، وألهمنا والعائلة وكل محبيه الصبر على فراقه، وألحقنا به على الإيمان الكامل"
ويعقد خالد مرتجي العديد من الجلسات خلال الأيام الحالية للإعداد لرحلة الأهلي إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للاندية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة صهر عضو مجلس إدارة الأهلي متأثرا بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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