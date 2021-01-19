لجنة الأولمبياد الخاص بقازان 2022 تدعو مصر و107 دول للندوة الافتراضية الأولى

دعت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص، والتي تستضيفها قازان الروسية في الفترة من 22 الى 28 يناير 2022، مصر و107 دولة مشاركة في الألعاب الى حضور الندوة الافتراضية الأولى للألعاب العالمية، والتي اقيمت يوم 18 يناير 2021، ومن المعروف أن تلك الألعاب العالمية الشتوية سوف تشهد مشاركة الفى لاعب يتنافسون في 7 رياضات أولمبية شتوية وهي: التزلج الألبي والتزلج على الجليد والفلور بول والتزلج الريفي على الثلج والتزلج على الجليد والمسار القصير والجرى على الجليد وتحظى تلك الألعاب بدعم من حكومة روسيا جمهورية تتارستان، وسوف تشهد الألعاب مشاركة 3000 متطوع و 1000 ممثل إعلامي وتليفزيون، بالإضافة الى 80 ألف متفرج، و4000 اسرة وضيوف شرف ومن المتوقع أن يتابعها جمهور يصل إلى 1.5 مليار شخص حول العالم.

. وعبر المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي عن سعادته ببدء الأنشطة الرسمية لتلك الألعاب العالمية رغم جائحة كورونا التي عصفت بكل الأنشطة الرياضية ، وإصرار الأولمبياد الخاص في مواصلة أنشطته ، وكانت الرئاسة الإقليمية قامت بوضع خطط محكمة للإعداد لتلك الألعاب ، خاصة وان هناك تصاعد في عدد الدول المشاركة في المنطقة ، وكانوا قد وصلوا الى 15 دولة في الألعاب العالمية الشتوية الماضية التي أقيمت بالنمسا عام 2017 ومثل المنطقة 289 لاعبا ولاعبة من سوريا، مصر، الإمارات، السعودية، البحرين، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، فلسطين، قطر، إيران. ومن المتوقع زيادة هذه الدول حيث سيتم قريبا الكشف على حصة المنطقة في تلك الألعاب ، في ظل زيادة عدد الدول المشاركة بالمنطقة رغم جائحة كورونا.

وصرح شريف الفولي، مدير عام الألعاب والمسابقات، بأن هذه الندوة شديدة الأهمية على اعتبار أنها أول ندوة تعريفية تقيمها اللجنة المنظمة للألعاب العالمية ، وسوف يتم خلالها الإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات ، وأنها لن تكون اخر الندوات بل أن هناك برنامجا سوف يتم الكشف عنه لما سوف تشهده من أحداث حتى انطلاق هذه الألعاب العالمية يناير 2022 ، والكل يعلم الظروف شديدة الصعوبة التى يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا ، ونحمد الله بأن العالم قد توصل الى عدد من اللقاحات ،ونأمل أن يتم تطعيم أكبر عدد من البشر الى أن نصل الى يناير من عام 2022 موعد انطلاق الألعاب العالمية الشتوية وتكون الامور الصحية لهذا الوباء مستقرة وآمنة لإقامة العابنا العالمية والتي تم تأجيلها من عام 2021 الى عام 2022 .