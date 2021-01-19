شوبير يوجه نصيحة لـ الإسماعيلي ويكشف حقيقة تولي إيهاب جلال قيادة الفريق

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة قرب تولي إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة قيادة فريق الإسماعيلي

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير "اون سبورت اف ام " أن إيهاب جلال رفض تماما الرحيل عن مصر المقاصة و قيادة الإسماعيلي.

وأضاف شوبير أن الإسماعيلي يعاني منذ عدة سنوات مشددا أن الإسماعيلي فريق كبير وما يحدث له لا يليق به

وتابع أن مجلس إدارة الإسماعيلي عليه اللجوء لأحد أبناء النادي لتولي القيادة مشددا أن الأمور باتت صعبة للغاية بالفريق

و استشهد شوبير بتجربة اتليتك بلباو مشددا أن القيمة التسويقية التعبئة أقل بكثير من تلك في ريال مدريد او برشلونه و لكنه فاز عليهما وتوج بالسوبر الإسباني .

وأكمل أن الإسماعيلي دربه خلال 4 سنوات فقط 18 مدرب مشددا أن إيهاب جلال نصح مسؤولي الإسماعيلي بالاستعانة بمدرب من أبناء الدرويش .