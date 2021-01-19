ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي:

الزمالك × الجونة | 05:00 مساءً | أون تايم سبورتس 1

الدوري الإنجليزي وست هام × وست بروميتش ألبيون | 08:00 مساءً | بي إن سبورتس 2 ليستر سيتي × تشيلسي | 10:15 مساءً | بي إن سبورتس 2 الدوري الإسباني قاديش × ليفانتي | 08:00 مساءً | بي إن سبورتس 3 بلد الوليد × إلتشي | 08:00 مساءً | بي إن سبورتس 4 ديبورتي ألافيس × إشبيلية | 10:30 مساءً | بي إن سبورتس 3 أبرز مباريات الدوري الألماني باير ليفركوزن × بوروسيا دورتموند - | 09:30 مساءً | بي إن سبورتس 5 الدوري السعودي الرائد × الاتفاق | 02:30 مساءً | الرياضية السعودية 2 العين × الاتحاد | 03:00 مساءً | الرياضية السعودية 1 القادسية × الفتح | 04:50 مساءً | الرياضية السعودية 4 الشباب × الفيصلي | 05:10 مساءً | الرياضية السعودية 3 الأهلي × أبها | 07:10 مساءً | الرياضية السعودية 1

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 19 -1- 2021 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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