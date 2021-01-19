نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد السقوط أمام بلباو.. ريال مدريد وبرشلونة لتضميد جراحهما في كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يأمل ناديا ريال مدريد وبرشلونة في التغلب على أحزانهما قبل مواجهات كأس ملك إسبانيا غدا الأربعاء وبعد غد الخميس.

يحل ريال مدريد ضيفاً على ديبورتيفو ألكويانو، غداً الأربعاء، فيما يحل برشلونة ضيفاً على كورنيا، بعد غد الخميس، في دور الـ32 لمسابقة الكأس.

وفشل ريال مدريد في بلوغ نهائي كأس السوبر، فيما سقط برشلونة في النهائي أمام أتلتيك بلباو.

ولهذا لن يكون الفشل مقبولاً لأي منهما عندما يخوض فعاليات دور الـ32 لكأس إسبانيا، حيث تمثل بطولة الكأس فرصة لتضميد جراح كل من الفريقين سريعاً، قبل العودة لمعترك الدوري الإسباني.

وسقط الريال بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أمام بلباو في الدور نصف النهائي لكأس السوبر، ويطمح الفريق الآن في تجنب السقوط بمسابقة الكأس أمام ألكويانو، الذي ينشط بدوري الدرجة الثالثة.

كما يسعى برشلونة إلى تجنب الخسارة أمام كورنيا، وسيكون عليه أن يفعل هذا في غياب نجمه الكبير ليونيل ميسي الذي يغيب للإيقاف.

وقد يحاول زيدان الدفع في مباراة الغد ببعض اللاعبين الشبان، حيث يرجح أن يحل أندري ليونين مكان البلجيكي تيبو كورتوا في حراسة المرمى، لتكون أول مباراة يشارك فيها أساسياً مع الفريق.

ولعب ليونين 21 عاماً من قبل لفرق أوفيدو وبلد الوليد وليغانيس على سبيل الإعارة من الريال، لكنه لم يشارك من قبل مع الريال نفسه.

كما قد يلجأ زيدان إلى إجراء تغيير على مستوى قيادة خط الهجوم من خلال منح مواطنه كريم بنزيما راحة في هذه المباراة، علماً بأن اللاعب سجل 13 هدفاً للفريق في مختلف البطولات هذا الموسم، فيما فشل رأسا الحربة الآخران بالفريق في الظهور بشكل فعال لدى مشاركتهما في مباريات الفريق، وهما ماريانو دياز، ولوكا غوفيتش.

وسجل دياز هدفاً واحداً للفريق في الموسم الحالي، فيما عاد غوفيتش إلى إنتراخت فرانكفورت قبل أيام قليلة على سبيل الإعارة، بعدما فشل في هز الشباك مع الريال هذا الموسم.

ولم يختلف الحال كثيراً عن الموسم الماضي، حيث سجل بنزيما 27 هدفاً للريال في الموسم الماضي، فيما سجل ماريانو دياز هدفين، وأحرز غوفيتش هدفاً واحداً.

وبسبب هذا الاعتماد المبالغ فيه على بنزيما في الهجوم، تعرض زيدان للانتقادات بعدما أخرجه في الدقائق الأخيرة من المباراة عندما كان الريال بحاجة إلى هز شباك بلباو في الدور نصف النهائي لكأس السوبر.