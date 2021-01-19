نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يخضع لمسحة طبية قبل مواجهة ذئاب الجبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخميس القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويأتي ذالك وفقا للبروتوكول الطبي بعد أن قرر اتحاد الكرة استبدال ال"رابيد تيست" بالمسحة الطبية خلال اجتماعه بالأجهزة الطبية للأندية.

من جانبه، يجري وليد سليمان لاعب الفريق، أشعة سونار صباح اليوم الثلاثاء للاطمئنان على حالته، بعد أن أجرى أشعة رنين أمس الاثنين.

وكان وليد سليمان اشتكى من آلام عضلية أثناء مشاركته في مباراة البنك الأهلي أول أمس التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتعادل الأهلي سلبا مع البنك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المكس بالأسكندرية في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.