نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إيقافه 4 مباريات.. الأهلي يفقد الشناوي أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارا بمعاقبة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وتقرر إيقاف محمد الشناوي عن المشاركة مع النادي الأهلي، في 4 مباريات، وغرامة 20 ألف جنيه، وذلك بعد مشادته مع حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

المباريات التي سيغيب عنها محمد الشناوي:

1- المقاولون العرب، في الدوري، يوم الخميس 21-1-2021

2- بيراميدز، في الدوري، يوم الثلاثاء 26-1-2021

3- سموحة، في الدوري، يوم الثلاثاء 16-2-2021

4- طلائع الجيش، الأحد 28-2-2021

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة.