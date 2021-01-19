نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة في كأس ملك إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره كورنيلا يوم الخميس المقبل 21 يناير ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وستلعب مباراة فريق برشلونة ضد نظيره كورنيلا يوم الخميس المقبل في بطولة كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق برشلونة ضد نظيره كورنيلا يوم الخميس المقبل في بطولة كأس ملك إسبانيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

يذكر أن فريق برشلونة يتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 34 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها حتى الآن.