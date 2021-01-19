نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة التاسعة عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 يوم الجمعة المقبل 22 يناير بأول لقاء في الجولة. ويحتل فريق ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 43 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها حتى الآن. وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي: 1 – ميلان 40 نقطة. 2 – إنتر ميلان 40 نقاط. 3- نابولي 34 نقاط. 4 – روما 34 نقطة. 5 – يوفنتوس 33 نقاط. 6- أتالانتا 32 نقاط. 7– لاتسيو 31 نقاط. 8– ساسولو 30 نقطة. 9 – هيلاس فيرونا 27 نقاط. 10 – سامبدوريا 23 نقاط. 11 – بينفينتو 21 نقاط. 12 – بولونيا 20 نقاط. 13 – سبيزيا 18 نقاط. 14 – فيورنتينا 18 نقاط. 15 – أودينيزي 16 نقطة. 16 – جنوي 15 نقاط. 17 – كالياري 14 نقاط. 18 – تورينو 13 نقاط. 19 – بارما 13 نقاط. 20 – كروتوني 12 نقطة.