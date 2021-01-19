ساسي ومصطفى محمد على الدكة.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الجونة بالدوري

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة الجونة، المقرر لها اليوم، الثلاثاء، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يتواجد كل من فرجاني ساسي ومصطفى محمد على دكة بدلاء الزمالك في مباراة اليوم أمام الجونة، نظرا لغيابهما عن المباريات منذ فترة طويلة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الجونة:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد فتو-- الونش - محمد عبدالغني - حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل.

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، خلف الأهلي متصدر الترتيب بـ 17 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الثالث بـ 15 نقطة.