بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

وأضاف: "هذا يعني أن محمد سلامة لا يحكم مباريات دولية عادية خارج مصر، وإنما يحكم مباريات كرة صالات فقط".
وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، أمس الاثنين، إيقاف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، 4 مباريات، لسلوكه غير الرياضي تجاه محمد سلامة بمباراة البنك الأهلي بالدوري، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.
ويغيب محمد الشناوي عن مباريات المقاولون العرب وبيراميدز وسموحة وطلائع الجيش، في مسابقة الدوري.
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